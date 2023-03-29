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НовостиОбщество29 марта 2023 10:39

В Тамбове увеличится размер и количество именных стипендий

С нового учебного года предусмотрено назначение 30 выплат для талантливых молодых людей
Марина МАКОВЛЕВА

Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили инициативу главы администрации города Тамбова Максима Косенкова об увеличении городских именных стипендий и премий в два раза. В последний раз меры поддержки талантливой молодежи Тамбова менялись в 2015 году.

- Размер стипендий вырастет до 6 тысяч рублей, а единовременных премий - до 10 тысяч рублей. Кроме этого, увеличится и количество мер поощрения. Связано это с тем, что после вхождения в состав городского округа - город Тамбов трех сельсоветов к городской системе образования присоединились 3 школы и 3 учреждения дополнительного образования, - пояснили в администрации города Тамбова.

С нового учебного года предусмотрено назначение 30 городских именных стипендий и 15 единовременных премий. В городской бюджет на эти цели дополнительно будет заложено 580 тысяч рублей.