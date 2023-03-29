В Тамбове отключат свет на 10 улицах

30 марта в Тамбове отключат свет на время проведения работ. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
В связи с ремонтом работ в трансформаторной подстанции и на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 будет обесточена ул. Ипподромная, д. 25 А-Б.
На время ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Лермонтовская, д. 38-60;
- ул. К. Маркса, д. 32-97;
- ул. Кирова, д. 3-13.
Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
с 9.00 до 13.00 не будет электричества по адресам:
- ул. К. Маркса, д. 2-10;
- ул. Ржавская, д. 1-30;
с 13.00 до 16.00
- пр. Некрасовский, д. 1-10;
- пр. Серпуховской, д. 1-9;
- пр. Смоленский, д. 1-5;
- пр. Товарищеский, д. 1-12.