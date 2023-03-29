В Тамбове отключат свет на 10 улицах

30 марта в Тамбове отключат свет на время проведения работ. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с ремонтом работ в трансформаторной подстанции и на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 будет обесточена ул. Ипподромная, д. 25 А-Б.

На время ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Лермонтовская, д. 38-60;

- ул. К. Маркса, д. 32-97;

- ул. Кирова, д. 3-13.

Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

с 9.00 до 13.00 не будет электричества по адресам:

- ул. К. Маркса, д. 2-10;

- ул. Ржавская, д. 1-30;

с 13.00 до 16.00

- пр. Некрасовский, д. 1-10;

- пр. Серпуховской, д. 1-9;

- пр. Смоленский, д. 1-5;

- пр. Товарищеский, д. 1-12.