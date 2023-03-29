Тамбовчанке незаконно отказали в получении субсидии

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. «Центр социальной поддержки» отказал той в предоставлении субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг из-за того, что женщина не предоставила сведения о доходах супруга.

- В ходе проведенной проверки установлено, что принятое уполномоченным учреждением решение является немотивированным и основанным на неверном толковании норм действующего законодательства, - подчеркнули в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Дело в том, что заявительница предоставил сведения о временном доходе супруга, которые он задекларировал самостоятельно.

Так как «Центр социальной поддержки» отказался устранить нарушение в досудебном порядке, прокуратура направила иск в суд, требуя признать отказ учреждения незаконным и взыскать причитающуюся компенсацию. Иск удовлетворен в полном объеме.