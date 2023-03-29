В Тамбовской области задержан очередной закладчик

В Кирсановском районе сотрудники наркоконтроля задержали 25-летнего жителя города Кирсанова. Его подозревали в создании сети тайников с наркотиками. При себе у молодого человека было несколько готовых свертков с запрещенными веществами для устройства закладок. Мужчина признался в преступлениях. Возбуждено уголовное дело.

- В ходе личного досмотра в одежде молодого человека обнаружено 38 грамм запрещенных синтетических наркотиков. Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела он указал места на территории Кирсановского района и города Тамбова, где успел разместить тайники-закладки для бесконтактного распространения. Полицейскими установлено 17 тайников, в каждом из которых находилось от полуграмма до одного грамма синтетического наркотика, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодой человек находится в следственном изоляторе. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Кроме того, на улице Магистральной деревни Садовой в Сампурском районе сотрудники наркоконтроля задержали 30-летнего безработного мужчину.

У него обнаружили 40 грамм марихуаны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.