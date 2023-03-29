Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 28 марта, в Мичуринске состоялся третий матч полуфинальной серии в рамках НМХЛ в восточной конференции. Местный «Тамбов» принимал на своем льду пензенский «Дизелист». Обменявшись победами на выезде (0:3 и 4:2), наши парни не оставили сопернику ни единого шанса на успех. Дубль оформил Богдан Сенотов (16-я, 38-я), по разу пензенцев огорчили Егор Верхорубов (26-я), Ефим Быстров (32-я) и Иван Климкин (47-я). Итог – 5:0 в пользу мичуринского клуба.

Четвертый матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится сегодня, 29 марта, на льду «Темпа». Начало игры в 18:30.