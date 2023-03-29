Под Тамбовом пройдет традиционный мотокросс

Зрелищные заезды пройдут в деревне Красненькая

1 апреля в 12:00 в деревне Красненькая под Тамбовом продет традиционный региональный мотокросс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Организатор соревнований - федерация мотоциклетного спорта Тамбовской области. Участвовать в них будут как тамбовчане, так и гонщики из соседних регионов. Предусмотрено несколько категорий гонок: класс юноши до 18 лет + девушки, класс Чезет + Китай, класс Опен и Экипажи.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, мотокросс пройдет в районе улицы 3-я Почтовая, координаты трассы: 52.767448 41.466924. В конце заездов гостей соревнований ждут показательные прыжки с трамплина.

Фото администрации Тамбовского района