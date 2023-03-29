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НовостиОбщество29 марта 2023 7:49

С начала 2023 года в Тамбовской области выявлено 22 нарушения правил охоты

За прошлый год таких случаев зафиксировано 359
Марина МАКОВЛЕВА
Добывать дичь нужно с умом

Добывать дичь нужно с умом

В 2022 году охотинспекторы Тамбовской области провели более 3 тысяч рейдов в охотничьих угодьях. Выявлено 359 нарушений правил охоты. По каждому нарушению были выписаны штрафы, а в 2 случаях материалы были переданы в суды.

- С начала 2023 года в регионе проведено 380 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 22 нарушения. В ходе проведения профилактических мероприятий объявлено 64 предостережения о недопущении нарушений обязательных требований охоты, - информируют в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области