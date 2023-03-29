В Тамбовской области пройдет «Диктант Победы»

Диктант можно написать очно или онлайн

Международная акция «Диктант Победы» в Тамбове пройдет 27 апреля. Он состоится одновременно на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

- В прошлом году удалось подготовить около 130 площадок для его написания, они расположились в школах, музеях, библиотеках и вузах. Многие написали диктант и в режиме онлайн. В этом году также будут решены все организационные вопросы для того, чтобы каждый желающий смог выбрать для себя удобную форму участия в акции, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Абитуриентам, которые дадут правильные ответы на все вопросы диктанта, получат дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители смогут поехать на Парад Победы 9 мая на Красной площади.

Фото Тамбовской областной Думы