В Тамбове расчищают берега Студенца

Растительность измельчается шредером прямо на месте

В Тамбове городские службы расчищают берег Студенца от поросли и аварийных деревьев. За две недели очищен участок длиной более 550 м от Девичьего моста до Цны. Причем для ускорения процесса и экономии средств деревья перерабатываются шредером на месте.

В ближайшие два года планируется полностью очистить от ила, камышей и упавших стволов канал Цны протяженностью 14 км. Для этого первым делом необходимо подготовить береговую линию, в том числе в районе слияния Цны со Студенцом.

Как рассказали в администрации города Тамбова, для благоустройства этой территории городское управление архитектуры вместе со студентами ТГТУ подготовили один из вариантов проектного решения, который получил диплом призера международного конкурса «Дизайн-Перспектива 2022».

Фото администрации города Тамбова