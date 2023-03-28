В Тамбове запланированы отключения света

29 марта в Тамбове, связи с ремонтом электросетей планируются следующие отключения:

с 9.00 до 16.00:

- ул. Дорожная, д. 1-25;

- ул. Гастелло, д. 63-107.

с 9.00 до 11.30:

- ул. Уральская, д. 82-100;

- ул. Гайдара, д. 2-9;

- ул. Чапаева, д. 1-32;

- ул. Терешковой, д. 1-54;

- ул. Астраханская, д. 45-133;

- ул. Докучаева, д. 1-9;

- ул. Сампурская, д. 1-18;

- ул. Южная, д. 105-173;

с 13.30 до 16.30 ул. Киквидзе, д. 106-112.

Кроме того, на время обрезки деревьев с 9.00 до 16.00 не будет света по адресам:

- ул. Н.Вирты, д. 36-123;

- ул. Лысогорская, д. 82-117;

- ул. Трудовая, д. 77-124;

- ул. Подгорная, д. 59-124;

- ул. К.Маркса, д. 278-324;

- пр. Лысогорский, д. 3-22;

- пр. Трудовой, д. 3-20;

- пр. Тульский, д. 23-54;

- ул. Жуковского, д. 3-106.

Также, как сообщают в администрации города Тамбова, для проведения работ на ВЛ 6 кВ по новому технологическому присоединению с 10.00 до 14.00 будет временно отключен участок ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 и прекращено электроснабжение по ряду адресов:

- ТП №201 Тамбов, мкр. Северный, ул. Гиляровского, Прямая, Снежная, Тенистая, Январская, Янтарная, пер. Весенний;

- ТП №756 амбов, мкр. Северный, ул. Гиляровского, Заречная, им. А. Космодемьянского, Вернадского, Героев десантников;

- ТП №751 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 329 а,б, в, 331 а, б, в;

- ТП №830 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 333 а, б;

- ТП №1087 Тамбов, ул. Герасимова, д. 2, 4;

- ТП №892 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 2, 4;

- ТП №879 Тамбов, ул. Мичуринская, 228, стоянка сельхозтехники;

- ТП №962 Тамбов, ул. Мичуринская, стройка уч-ки 220, 222;

- ТП №1034 Тамбов, ул. Мичуринская, д. №232 магазин «Магнит»;

- ТП №892 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 333в.