В Тамбове запланированы отключения света

29 марта в Тамбове, связи с ремонтом электросетей планируются следующие отключения:
с 9.00 до 16.00:
- ул. Дорожная, д. 1-25;
- ул. Гастелло, д. 63-107.
с 9.00 до 11.30:
- ул. Уральская, д. 82-100;
- ул. Гайдара, д. 2-9;
- ул. Чапаева, д. 1-32;
- ул. Терешковой, д. 1-54;
- ул. Астраханская, д. 45-133;
- ул. Докучаева, д. 1-9;
- ул. Сампурская, д. 1-18;
- ул. Южная, д. 105-173;
с 13.30 до 16.30 ул. Киквидзе, д. 106-112.
Кроме того, на время обрезки деревьев с 9.00 до 16.00 не будет света по адресам:
- ул. Н.Вирты, д. 36-123;
- ул. Лысогорская, д. 82-117;
- ул. Трудовая, д. 77-124;
- ул. Подгорная, д. 59-124;
- ул. К.Маркса, д. 278-324;
- пр. Лысогорский, д. 3-22;
- пр. Трудовой, д. 3-20;
- пр. Тульский, д. 23-54;
- ул. Жуковского, д. 3-106.
Также, как сообщают в администрации города Тамбова, для проведения работ на ВЛ 6 кВ по новому технологическому присоединению с 10.00 до 14.00 будет временно отключен участок ВЛ 6 кВ №22 ПС 110 кВ Тамбовская №8 и прекращено электроснабжение по ряду адресов:
- ТП №201 Тамбов, мкр. Северный, ул. Гиляровского, Прямая, Снежная, Тенистая, Январская, Янтарная, пер. Весенний;
- ТП №756 амбов, мкр. Северный, ул. Гиляровского, Заречная, им. А. Космодемьянского, Вернадского, Героев десантников;
- ТП №751 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 329 а,б, в, 331 а, б, в;
- ТП №830 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 333 а, б;
- ТП №1087 Тамбов, ул. Герасимова, д. 2, 4;
- ТП №892 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 2, 4;
- ТП №879 Тамбов, ул. Мичуринская, 228, стоянка сельхозтехники;
- ТП №962 Тамбов, ул. Мичуринская, стройка уч-ки 220, 222;
- ТП №1034 Тамбов, ул. Мичуринская, д. №232 магазин «Магнит»;
- ТП №892 Тамбов, ул. Мичуринская, д. 333в.