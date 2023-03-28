В Тамбове и Тамбовском районе обнаружены дефекты на дорогах

Дорога без тротуара небезопасна для пешеходов

Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила дефекты дорожного полотна улице Подгорной и переулке Совхозном. Кроме того, на улицах Ореховой, Чичерина, Советской выявлено неудовлетворительное состояние горизонтальной дорожной разметки.

- Обнаруженные недостатки создают угрозу безопасности дорожного движения и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

В адрес организации, ответственной за содержание дорог в Тамбове, внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Прокуратура Тамбовского района, в свою очередь, обнаружила, что дорога по улице Сабетова в поселке совхоза Комсомолец, на участке от дома № 1 до дома № 23, не оборудована тротуарами. Также на дороге нет разметки, зато есть дефекты покрытия.

Прокуратура направила в суд иск, требуя признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать администрацию Комсомольского сельсовета привести дорогу в нормативное состояние.

Фото прокуратуры Тамбовского района