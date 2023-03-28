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НовостиОбщество28 марта 2023 12:50

В Тамбове и Тамбовском районе обнаружены дефекты на дорогах

Прокуратура выявила ряд нарушений
Марина МАКОВЛЕВА
Дорога без тротуара небезопасна для пешеходов

Дорога без тротуара небезопасна для пешеходов

Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила дефекты дорожного полотна улице Подгорной и переулке Совхозном. Кроме того, на улицах Ореховой, Чичерина, Советской выявлено неудовлетворительное состояние горизонтальной дорожной разметки.

- Обнаруженные недостатки создают угрозу безопасности дорожного движения и могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района.

В адрес организации, ответственной за содержание дорог в Тамбове, внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Прокуратура Тамбовского района, в свою очередь, обнаружила, что дорога по улице Сабетова в поселке совхоза Комсомолец, на участке от дома № 1 до дома № 23, не оборудована тротуарами. Также на дороге нет разметки, зато есть дефекты покрытия.

Прокуратура направила в суд иск, требуя признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать администрацию Комсомольского сельсовета привести дорогу в нормативное состояние.

Фото прокуратуры Тамбовского района