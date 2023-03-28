В Тамбове избавляются от незаконных гаражей

Неофициальные постройки демонтируют Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают избавляться от незаконных гаражей. В 2021 году комитетом градостроительства отработано 47 объектов, в то время как в 2022 году их количество возросло до 88.

Часть металлических сооружений убирается в принудительном порядке Дирекцией горхозяйства. Некоторые постройки владельцы демонтируют самостоятельно, не дожидаясь судебного процесса. Так случилось по адресу улица Астраханская, 175а. Здесь располагались восемь гаражей, пять из которых были разобраны собственниками.

- Как правило, многие объекты установлены на коммуникациях. Часто они уже заброшены и никем не используются. Мы проводим работу - вешаем объявления для жителей и владельцев, размещаем их в средствах массовой информации. Каждый собственник может обратиться к нам в комитет. Мы проведём разъяснительную работу, подскажем, как лучше поступить в конкретной ситуации. Если же владелец не находится, объекты демонтируются принудительно, - говорит начальник отдела земельного контроля комитета градостроительства и землепользования горадминистрации Татьяна Тихонова.