Тамбовчанин убил мужчину, с которым поссорился в кафе

В Тамбовской области задержали и заклбчили под стражу 31-летнего жителя города Жердевка, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночное время 26 марта в кафе между 39-летним мужчиной и другим посетителем произошел конфликт, после чего последний покинул заведение. Спустя некоторое время злоумышленник для выяснения отношений совместно с 3 своими знакомыми на автомобиле направился к дому потерпевшего. В пути следования, фигурант дела увидел идущего навстречу потерпевшего. Остановив автомобиль, подозреваемый покинул салон и имеющимся при нем ножом умышленно нанес мужчине два удара в грудь и живот. От полученных ранеий потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.