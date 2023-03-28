Тамбовская библиотека имени Пушкина собирает поделочные материалы для незрячих детей

Ребятам пригодятся бусины, нитки, пуговки и куски ткани

Тамбовская областная библиотека имени А.С. Пушкина проводит акцию по сбору материалов для рукоделия детям, у которых есть проблемы со зрением. Для юных посетителей Специальной библиотеки для слепых имени Островского работает кружок рукоделия, его возглавляет Татьяна Никулина.

- Сейчас они вместе готовят тактильную книгу про Тамбов. Для этого им нужны разные материалы: ткани, нитки, бусины, пуговицы, вата. Если у вас дома есть ненужные, даже небольшие фрагменты, приносите нам. Мы передадим все это в библиотеку - наш филиал, - рассказали в Пушкинской библиотеке.

Материалы можно принести на 3 этаж библиотеки, в информационно-сервисный центр. Ребятам пригодятся кусочки ткани и кожи, вата и синтепон, бусины, пуговицы и бисер, тонкая проволока, нитки, клей ПВА, шнурки и ленты.

Фото Тамбовской областной библиотеки имени А.С. Пушкина