Экс-проректор Мичуринского аграрного университета пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего бывшего проректора Мичуринского аграрного университета Галины Коротковой, которую обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что 22 ноября 2019 в рамках федерального проекта между организацией, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, и министерством науки и высшего образования Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства, в рамках которого университету выделена субсидия в размере 25 миллионов рублей.

Чтобы похитить бюджетных средств бывший проректор вступила в преступный сговор с теперь уже бывшим ректором и директором Инжинирингового центра университета. Директор Инжинирингового центра, составляя фиктивные договора, перечислил денежные средства субсидии на счета организаций, которые соответствующие товарно-материальные ценности университету не поставляли. Придавая видимость законности совершаемых действий, в период с ноября 2019 года по декабрь 2021 года, бывший проректор подготовила и подписала отчетные документы, не соответствующие действительности в части объема выполненных работ, которые утвердил ректор университета.

- В результате преступных действий было похищено больше 10 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение товаров бытового назначения для личных целей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Кроме того, в результате преступных действий названных лиц цель научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по соглашению о предоставлении субсидии не была достигнута.

Сейчас прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу и его направляют на рассмотрение в суд.