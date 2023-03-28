В поликлинике Тамбовской офтальмологической больницы отремонтировали детское отделение

Сказочные персонажи помогают детям чувствовать себя комфортно

После ремонта в поликлинике полностью изменилось внутреннее пространство. Установлена удобная и яркая мебель. Для мам с грудничками предусмотрена зона для кормления. По-новому организована работа кабинетов аппаратного лечения, диагностики, приема врача.

- Над оформлением кабинетов, начиная с расстановки до выбора мебели, трудился дизайнер. Каждая деталь интерьера, каждая мелочь продумывалась для того, чтобы осмотр и процедуры у врача теперь проходили с меньшим стрессом для детей, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

После ремонта планировка стала удобнее как для маленьких пациентов, так и для их родителей и самих медиков.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области