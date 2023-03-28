На трассе в Тамбовской области насмерть сбили женщину, идущую по обочине

Пострадавшая погибла на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила смертельные травмы женщина, произошла 27 марта в 21 час 15 минут на 80 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов». 48-летний водитель «Volkswagen Touareg» сбил пешехода, которая двигалась по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.