Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 8:20

На трассе в Тамбовской области насмерть сбили женщину, идущую по обочине

38-летняя пешеход скончалась до приезда медиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавшая погибла на месте

Пострадавшая погибла на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила смертельные травмы женщина, произошла 27 марта в 21 час 15 минут на 80 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов». 48-летний водитель «Volkswagen Touareg» сбил пешехода, которая двигалась по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летняя женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.