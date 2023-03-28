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НовостиПроисшествия28 марта 2023 7:59

Двое жителей поселка Мучкапский обокрали соседа

Мужчины вломились в дом и сарай и забрали два ноутбука, два телефона, велосипед и электроинструменты
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступила информация о краже вещей из частного дома в поселке Мучкапский. За домом присматривал родственник владельца. Он сообщил, что из дома и сарая были похищены электроинструменты, лодочный мотор, велосипед, два ноутбука и два сотовых телефона.

Участковому уполномоченному полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось выявить личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 52 и 43 лет.

- Подозреваемые проникли в домовладение, воспользовавшись отсутствием хозяина, и, взломав дверные вапоры, совершили кражу. Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности. Часть вещей они успели продать. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу после проведения экспертизы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Мужчинам может грозить до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.