Двое жителей поселка Мучкапский обокрали соседа

В полицию поступила информация о краже вещей из частного дома в поселке Мучкапский. За домом присматривал родственник владельца. Он сообщил, что из дома и сарая были похищены электроинструменты, лодочный мотор, велосипед, два ноутбука и два сотовых телефона.

Участковому уполномоченному полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось выявить личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 52 и 43 лет.

- Подозреваемые проникли в домовладение, воспользовавшись отсутствием хозяина, и, взломав дверные вапоры, совершили кражу. Ранее оба уже привлекались к уголовной ответственности. Часть вещей они успели продать. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена владельцу после проведения экспертизы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Мужчинам может грозить до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.