В Тамбове оценили внешний вид рекламных конструкций

В рамках месячника по благоустройству в Тамбове проверили рекламные конструкции. Специалисты комитета градостроительства и землепользования оценили внешний вид разного рода щитов, стел и пилонов, а также состояние земельных участков под ними.

- По условиям заключенных договоров владельцы обязаны содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии. В соответствии с техническими регламентами опоры должны быть окрашены в серый цвет. Кроме того, на них не должно быть никаких посторонних надписей и объявлений, ржавчины и механических повреждений, - пояснили в администрации города Тамбова.

Владельцы обязаны благоустраивать и земельный участок под конструкцией. Если условия договоров не соблюдаются, они могут быть досрочно расторгнуты, а конструкции демонтированы.