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НовостиОбщество28 марта 2023 6:58

В Пичаевском районе мать, ограниченная в родительских правах, присвоила пособие на ребенка

Опекун школьника обратился в прокуратуру
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по обращению опекуна о присвоении денег, выплачиваемых на ребенка, его биологической матерью.

- Установлено, что в отношении матери несовершеннолетнего, 2014 года рождения, судом принято решение об ограничении в родительских правах, которое вступило в законную силу. Ребенок передан под опеку, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Однако биологическая мать, несмотря на принятое судом решение, получила на ребенка ежемесячную выплату в 11 844 рублей и распорядилась ею по собственному усмотрению.

В связи с этим прокуратурой района направила в суд иск, требуя взыскать эти деньги с женщины в пользу ребенка. Иск удовлетворен в полном объеме.