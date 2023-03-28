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НовостиОбщество28 марта 2023 6:30

В Мичуринском районе суд взыскал с администрации 20 тысяч рублей в пользу ребенка, покусанного бродячей собакой

Права школьника защитила прокуратура
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринского района проверила информацию о нарушении прав несовершеннолетнего. В селе Панское Мичуринского района на ребенка напала бродячая собака, после этого ему потребовалась помощь врача.

- Поскольку администрацией Мичуринского района допущены нарушения законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев и норм их содержания, ввиду причинения морального ущерба и вреда здоровью несовершеннолетнему, прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании в его пользу 20 000 рублей, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.

Решением Мичуринского районного суда иск удовлетворен в полном объеме.