Закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ФК «Тамбов»

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении бывших генерального и спортивного директоров футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и Павла Худякова, которых обвиняют в совершении преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).

Следствием установлено, что обвиняемые фиктивно трудоустроили бывшую супругу Худякова на должность бухгалтера клуба, которому в период с июня 2019 года по июнь 2021 года начисляли заработную плату, причинив тем самым клубу и его учредителю материальный ущерб в размере свыше 800 тысяч рублей.

Кроме этого, Коновалова и Худяков растратили средств клуба в сумме около 500 тысяч рублей, оплачивая своим знакомым посещение матчей футбольного клуба.

Помимо того, обвиняемые похитили денежные средства в размере более 4 млн рублей, выделенных клубу в качестве бюджетной субсидии в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта», причинив тем самым министерству спорта региона ущерб на эту сумму.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.