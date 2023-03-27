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НовостиОбщество27 марта 2023 15:10

В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5 %

Больше всего болеют в Тамбове и Котовске
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 5 %. К медикам обратилось 5497 человек, 45,4 % среди них составляют дети. Выявлено 34 случая гриппа, их них 17 случаев у детей.

Самая высокая заболеваемость, кроме областного центра, отмечается Котовске, Знаменском районе, Рассказове, Уварове и Уваровском районе. Также солидный прирост демонстрируют Знаменский, Гавриловский, Мичуринский, Сампурский районы и город Мичуринск.

- На истекшей неделе в рамках мониторинга обследовано 22 больных с признаками ОРВИ, положительные результаты получены у 7 человек. Из них составили: COVID-19 – 2 случаев, вирус гриппа типа В выделен в 5 случаях, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.