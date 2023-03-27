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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:50

В Тамбовской области от пожаров пострадало 2 человека

Зарегистрировано 38 возгораний техногенного характера
Марина МАКОВЛЕВА
От огня пострадали два жителя Тамбовской области

От огня пострадали два жителя Тамбовской области

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошло 38 техногенных пожаров, в которых пострадало 2 человека.

В Бондарском районе в селе Керша на улице Клубная частично сгорела мебель в одной из квартир. При этом пострадал 60-летний мужчина. Пожар ликвидировали 1 отделение 15 пожарной части.

В Староюрьевском районе в селе Новоюрьево на улице Совхозная выгорела кабина грузового автомобиля. В огне пострадал 32-летний мужчина.

- Для ликвидации пожара привлекалось 1 отделение 32 пожарной части, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.