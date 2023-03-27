Имена победительниц станут известны 7 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове проходит конкурс «Женщина года». Заседания комиссии, которая определит победительниц, пройдут в областном центре в течение трех дней. Первое состоялось в пятницу, 24 марта. Члены жюри оценивали участниц в номинациях «Медицина и милосердие», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт».

Участницы в номинации «Медицина и милосердие» уже много лет заботятся о здоровье тамбовчан. Некоторые из них по собственному желанию выезжали на освобожденные территории, чтобы помочь жителям новых регионов.

Большинство участниц номинаций «Культура и искусство» и «Физическая культура и спорт» посвятили свою жизнь педагогике и наставничеству. Эти женщины тренируют спортсменов, танцоров, обучают вокалу и актерскому мастерству. Их воспитанники привозят победные места с областных, всероссийских и даже международных соревнований и конкурсов.

- Всего в этом году на конкурс поступило свыше 90 заявок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - До конца этой недели комиссия оценит все презентации участниц. Победительницы конкурса «Женщина года» традиционно станут известны 7 апреля, на праздник Благовещения.