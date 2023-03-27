В Тамбове не будет света на Лермонтовской и Пролетарской

28 марта, по информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света на улицах:
- Железнодорожная, д. 72-109;
- Лермонтовская, д. 111-136;
- пр. Железнодорожный, д. 2-11;
- пр. Спортивный, д. 1-25.
На время ремонта работ в трансформаторной подстанции
с 9.00 до 10.00:
- пл. Красноармейская, д. 1;
- ул. Ручейная, д. 1-43;
- Ручейный пр., д. 1-14;
- ул. Стадионная, д. 1-10;
- ул. Дубасова, д. 1-35;
- ул. Садовая, д. 4-45;
- ул. Уральская, д. 5-13;
- ул. Лермонтовская, д. 66-112;
- пр. Пролетарский, д. 1-14;
- пр. Лермонтовский, д. 1-15;
- ул. Пролетарская, д. 103-129;
- ул. Базарная, д. 3-29;
с 14.00 до 16.30 ул. Мичуринская, д. 60-74, 89-97.