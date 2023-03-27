В Тамбове не будет света на Лермонтовской и Пролетарской

28 марта, по информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света на улицах:

- Железнодорожная, д. 72-109;

- Лермонтовская, д. 111-136;

- пр. Железнодорожный, д. 2-11;

- пр. Спортивный, д. 1-25.

На время ремонта работ в трансформаторной подстанции

с 9.00 до 10.00:

- пл. Красноармейская, д. 1;

- ул. Ручейная, д. 1-43;

- Ручейный пр., д. 1-14;

- ул. Стадионная, д. 1-10;

- ул. Дубасова, д. 1-35;

- ул. Садовая, д. 4-45;

- ул. Уральская, д. 5-13;

- ул. Лермонтовская, д. 66-112;

- пр. Пролетарский, д. 1-14;

- пр. Лермонтовский, д. 1-15;

- ул. Пролетарская, д. 103-129;

- ул. Базарная, д. 3-29;

с 14.00 до 16.30 ул. Мичуринская, д. 60-74, 89-97.