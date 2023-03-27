Житель Кирсановского района незаконно хранил дома ружье, порох и патроны

У мужчины обнаружено незарегистрированное ружье 16 калибра Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Кирсанова поступила оперативная информация о том, что один из жителей района хранит у себя дома ружье, порох и патроны. Проверка показала, что 45-летний местный житель действительно имеет дома боеприпасы.

Патроны также в наличии Фото: УМВД по Тамбовской области

- Оперативники нашли и изъяли незарегистрированное двуствольное охотничье ружье 16 калибра, полкилограмма пороха и 16 патронов 12 и 16 калибра. Ружье и боеприпасы полицейские направили на проведение баллистической экспертизы, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Устанавливается источник происхождения ружья и патронов, а также пороха, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.