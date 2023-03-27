Во дворах Тамбова прошли первые субботники

Наводить чистоту веселее сообща

Еще до официального старта общегородского месячника по благоустройству на прошедших тамбовчане начали наводить порядок во дворах. Первые уборки в рамках городской акции «Дружный субботник» охватили более 20 территорий на улицах Достоевского, Мичуринской, Рылеева, Полынковской.

- Субботники продолжатся в следующие выходные. Приглашаем всех горожан присоединиться к акции «Дружный субботник», - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова