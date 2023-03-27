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НовостиОбщество27 марта 2023 13:10

Во дворах Тамбова прошли первые субботники

В порядок привели более 20 территорий
Марина МАКОВЛЕВА
Наводить чистоту веселее сообща

Наводить чистоту веселее сообща

Еще до официального старта общегородского месячника по благоустройству на прошедших тамбовчане начали наводить порядок во дворах. Первые уборки в рамках городской акции «Дружный субботник» охватили более 20 территорий на улицах Достоевского, Мичуринской, Рылеева, Полынковской.

- Субботники продолжатся в следующие выходные. Приглашаем всех горожан присоединиться к акции «Дружный субботник», - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова