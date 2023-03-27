Любитель превышать скорость из Мичуринского района может остаться без машины из-за долгов

В Мичуринском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Житель села Кочетовка неоднократно превышал скорость на дорогах Московской, Рязанской и Тамбовской областей. А вот платить штрафы не торопился. У мужчины накопилось 156 тысяч рублей долга за неуплату 219 штрафов ГИБДД.

- Сотрудники подвижного поста ГИБДД, установив злостного должника на Федеральной автомобильной дороге Р-22 «Каспий», в рамках межведомственного взаимодействия оперативно передали информацию судебным приставам. Сотрудник ведомства прибыл по месту нахождения движимого имущества, наложил арест и изъял автотранспортное средство марки ВАЗ 2114, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Если мужчина не заплатить долг и исполнительский сбор в размере 61 тысячи рублей, его автомобиль отправится на принудительную реализацию.