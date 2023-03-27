Жителям Мичуринска окажут бесплатную юридическую помощь

28 марта в 14.00 в Центре правовой информации Центральной городской библиотеки Мичуринска состоятся два семинара: «Меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей», а также «Инвестиционные налоговые вычеты с НДФЛ. Особенности оформления документов».

Как сообщают в администрации города, на вопросы мичуринцев ответит юрист Центра правовых технологий «Гражданский союз» Анна Полякова. Пополнить свой багаж знаний можно будет по адресу: ул. Советская, 343 (вход с улицы Филиппова).