Тамбовчанин украл 13 дорожных знаков, чтобы сдать их в металлолом

В дежурную часть полиции Ржаксы поступила дополнительная информация о ранее совершенном преступлении. С дороги между селами Семеновка и Перевоз пропало несколько дорожных знаков. Найти виновных сразу не удалось.

Позже сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель села Семеновка.

- Злоумышленник похитил знаки с целью реализации в пункте сдачи металлолома. Все 13 знаков, регулирующих движение, он демонтировал и, погрузив в автомобиль отвез на сдачу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

После проведения экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного о краже. Мужчине может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет тюрьмы.