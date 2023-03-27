В Тамбове готовятся к открытию сезона фонтанов

Специалисты занимаются ремонтом оборудования Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На базе Дирекции благоустройства и озеленения приводят в порядок оборудование, снятое с городских фонтанов. Чтобы все водные украшения были в строю к старту нового сезона, специалисты проводят тщательный осмотр каждой детали. При необходимости их очищают, промывают и ремонтируют.

Также бригады приступили к снятию специальных конструкций, защищающих объекты от зимней непогоды. Такая работа уже проделана в сквере имени В.С. Петрова. Завершить расконсервацию фонтанов после перерыва планируется в течение двух недель.

Как отмечает начальник службы по содержанию фонтанов Сергей Карташов, после снятия защитных каркасов мастера проводят уборку чаш и восстановление поврежденной облицовки водных сооружений.

- Всего на обслуживании дирекции находится 21 фонтан, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбова. - Их традиционно запустят 1 мая.