В Тамбовской области водитель, двигаясь по стоянке, сбил 7-летнего мальчика

Мальчик получил черпно-мозговую травму Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 25 марта 12 часов 40 минут на территории автостоянки Ледового дворца спорта «Сокол» в Уварово на улице Большой Садовой 1А. 27летний мужчина, управляя «Suzuki Grand Vitara» при движении по территории автостоянки сбил внезапно выбежавшего из-за стоящего автомобиля 7-летнего мальчика, которого сопровождала его мама.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил черепно-мозговую травму, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.