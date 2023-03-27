В Тамбове будут судить двоих мужчин, укравших 70 метров силового кабеля

Во время патрулирования гаражного комплекса в районе улицы Рылеева в Тамбове сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух мужчин, которые очищали куски электрокабеля от обмотки. Полицейские заподозрили кражу, остановились и убедились, что их подозрения подтверждаются.

- Доставленные в управление внутренних дел двое мужчин в возрасте 26 лет признались, что работают на территории одного из крупных строительных объектов в северной части областного центра. Электрокабель они приметили давно и решили воспользоваться им для улучшения своего материального положения. Тайно мужчины распилили электрокабель на части, погрузили в сумки и вынесли с территории стройки, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Похищенное мужчины собирались сдать в металлолом. За подготовкой товара к сдаче их и обнаружили полицейские.

Возбуждено уголовное дело о краже. Изъято 70 метров силового кабеля, разрезанного на части. Ущерб организации, ведущей строительство объекта, составил 180 тысяч рублей. Мужчины обещали компенсировать причиненный ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.