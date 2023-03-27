В Тамбовской области за рулем поймали военного под наркотиками

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении действующего военнослужащего, который 22 ноября 2022 года разъезжал по Тамбовской области на автомобиле в состоянии наркотического опьянения. Более того, в июле того же года он уже был лишён водительских прав за подобное правонарушение.

- При назначении наказания суд учёл все положительные характеристики подсудимого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.