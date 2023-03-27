Бывших руководителей лесного ведомства в Тамбовской области оштрафовали за превышение полномочий

Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей «Тамбовского лесничества» и «Тамбовского лесхоза». Из признали виновными в совершении действий, выходящих за пределы полномочий.

Фигуранты решили незаконно выделить земельный участок на землях Новолядинского участкового лесничества, чтобы вести там незаконную рубку деревьев и построить цех по переработке древесины на землях государственного лесного фонда.

- С целью исполнения задуманного были заключены договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые выполнили указанные работы. Оплата за эти работы в сумме более 1,4 млн рублей произведена за счет средств ТОГАУ «Тамбовский лесхоз», - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Суд вынес обвинительный приговор. Бывшего начальника областного управления лесами оштрафовали на 75 тысяч рублей, экс-руководителя «Тамбовского лесничества» - на 70 тысяч рублей, экс-руководителя «Тамбовского лесхоза» - на 80 тысяч рублей. Все трое лишены права занимать руководящие должности в государственных муниципальных учреждениях на 2 года.