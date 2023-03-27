Тамбовчанин до смерти избил сожительницу кулаком по голове

23 марта в больнице скончалась 48-летняя женщина, доставленная туда после избиения. По этому факту в Рассказовским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в совершении которого подозревается 52-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, вечером 17 марта между мужчиной и его сожительницей на почве длительного злоупотребления спиртными напитками последней произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей не менее двух ударов кулаком по голове, после чего лег спать. Проснувшись, он обнаружил, что его гражданская жена находится в бессознательном состоянии, в связи с чем вызвал скорую медицинскую помощь.

- По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.