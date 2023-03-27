Под Тамбовом отсыпали асфальтовой крошкой дорогу на кладбище в Лужках

По грязи порой было трудно проехать

Завершены работы по исправлению профиля дороги, ведущей на кладбище в Лужках. Жители не раз жаловались на плохое состояние грунтовки, покрытой ямами, а в дождь - и грязью.

Без полноценного ремонта дорога скоро снова превратится в болото

- В эти выходные работы на 400-метровом участке дороги были завершены. Для исправления профиля дорожники использовали асфальтовую крошку. Конечно, это временное решение проблемы. Полноценный ремонт этой дороги с повестки не снимается, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова