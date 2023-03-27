В Тамбове начался месячник по благоустройству

Чтобы убраться у себя во дворе, особое приглашение не нужно

27 марта в Тамбове начался ежегодный месячник по благоустройству. Он продлится до 30 апреля. За это время планируется привести в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов. Также уборка коснется фасадов домов, памятников, мостов. Будут подготовлены к лету фонтаны. Дороги и тротуары очистят от песка и грязи, начнется ямочный ремонт.

- В ближайшее время опубликуем графики городских субботников. Следите за обновлениями, так как даты могут корректироваться в зависимости от погодных условий. И, конечно, приглашаем к участию в них всех неравнодушных горожан, кто хочет видеть родной город ухоженным и уютным, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова