Тамбовские «волчата» взяли реванш у «Дизелиста»

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В Пензе состоялся второй матч полуфинальной серии в рамках НМХЛ в восточной конференции. Местный «Дизелист» принимал на своем льду победителя регулярного чемпионата – мичуринский «Тамбов». Поражение в первой встрече (0:3) обязывало гостей играть куда осторожнее в обороне, а главное, действовать напористее в атаке. В итоге уже к исходу первого периода гости добились комфортного перевеса в три шайбы. И хотя во втором игровом отрезке успешнее действовали хозяева ( 1:0), уверенную победу одержали «волчата» – 4:2. По разу «Дизелист» огорчили – Семен Просвирнин (2-я, 1:0), Александр Куликов (11-я, 2:0), Илья Филатов (19-я, 3:0) и Ефим Быстров (51-я, 4:1).

Третий матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится 28 марта в Мичуринске.