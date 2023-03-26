Баскетбольный клуб «Тамбов» вышел в плей-офф Суперлиги

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 26 марта, в Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу дебютант турнира - местный одноименный клуб принимал иркутский «Иркут». Выиграв первую четверть (22:17), «волки» в дальнейшем не упускали свое преимущество, хоть и оказались слабее во втором игровом отрезке (19:22). Итоговый счет – 86:80 в пользу «Тамбова».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Никита Иванов (24 очка), Роман Баландин (20), Максим Хозяшев (15), Владислав Бобровских (13) и Максим Лютыч (семь).

Таким образом, «Тамбов» вышел в плей-офф с восьмого места (42 очка). В тройку лучших вошли - «Уралмаш» из Екатеринбурга, московская «Руна» (по 54 балла) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (49). Впереди плей-офф, куда «волки» пробились впервые в своей истории.