Рабочая неделя в Тамбовской области начнётся с дождя. Об этом сообщили специалисты регионального филиала «Центрально–Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в понедельник, 27 марта будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ветер южной четверти 7-12 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем столбик термометра поднимется до +7..+12°.

Атмосферное давление 737 мм рт. ст. Влажность воздуха 81%. В течение суток атмосферное давление повысится, влажность воздуха понизится.