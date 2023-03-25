В Тамбовской области состоится фестиваль авиамоделирования

Соревнования в классах квадро- и мультикоптеров и комнатных моделей планеров стартовали 25 марта, на площадке Татановской средней школы. Это один из этапов открытого фестиваля авиамоделирования Тамбовской области.

Юные авиамоделисты выступят с новейшими беспилотными летательными аппаратами: квадро- и мультикоптерами. Учащиеся общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования будут выявлять лучших операторов беспилотных аппаратов по сумме трех упражнений. Кроме того, состоятся соревнования в классе комнатных моделей планеров (F-1E(N), в которых участники продемонстрируют возможности своих моделей в полетах на продолжительность.

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами министерства образования и науки области и медалями.

- 1 апреля программу фестиваля продолжат соревнования в классе авиационных свободнолетающих моделей, в ходе которых планируется проведение личных и командных соревнований в классе комнатных авиационных моделей (F-1D), - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.