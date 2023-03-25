Тамбовчанка, которая расправилась с посетительницей кафе, получила 7 лет колонии

Ссора подвыпивших женщин закончилась смертью одной из них Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 32-летней жительнице Котовска, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Следствием и судом установлено, что ночью 29 января прошлого года женщина с подругами отдыхала в одном из кафе города Котовска, где познакомилась с посетительницей, которая попросила разрешения сесть за их столик. Позже между находившимися в состоянии алкогольного опьянения женщинами на танцевальной площадке произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница толкнула новую знакомую. Та потеряла равновесие и упала на кафельный пол. Очевидцы вызвали скорую помощь и практически в бессознательном состоянии вынесли пострадавшую на улицу, где нападавшая нанесла ей несколько ударов ногами в область головы, рук и ног. В этот же день 46-летняя женщина скончалась в больнице. Причиной ее смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- Приговором суда фигурантке назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.