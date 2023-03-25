В ТГТУ выбрали самую красивую студентку

За главный титул боролись 14 девушек

23 марта в Тамбовском государственном техническом университете состоялся финал конкурса «Мисс ТГТУ 2023». За титул первой красавицы университета боролись 14 студенток.

Представительницы Тамбовского государственного технического университета на протяжении нескольких месяцев готовились к финалу конкурса. С ними работали визажисты, стилисты, хореографы, девушки учились преодолевать страх сцены, позировать для фото и видеосъемки, чувству стиля, умению самопрезентации.

В ходе промежуточных этапов среди конкурсанток уже выбрали «Мисс интеллект», «Мисс талант», «Мисс дружба». Эти три девушки изначально вошли в число десяти финалисток, из которых выбирали обладательницу главного титула – «Мисс ТГТУ». На первом этапе «Мисс интеллект» победительницей стала студентка Института автоматики и информационных технологий Алина Пурей. «Мисс талант» стала студентка Института экономики и качества жизни Юлия Гриднева которая выступила в направлении оригинальный жанр. Юлия уже на протяжении нескольких лет занимается вязанием и создает мягкие игрушки. Победительницей этапа «Мисс дружба» стала студентка Института автоматики и информационных технологий Юлия Конакова. Этот титул определялся путем голосования среди самих участниц конкурса.

Финал по традиции представлял собой театрализованное представление. Конкурсантки продемонстрировали новые коллекции костюмов, разработанные дизайнерами театра мод ТГТУ «Эклектика». В этом году темой дефиле была культура разных времен. Атмосферу праздника помогал создавать творческий коллектив «Нестройные».

В завершении праздника объявили имена двух вице-мисс и обладательницы главного титула конкурса.

- Второй вице-мисс стала студентка Технологического института Дарья Соболева, первой вице-мисс – студентка Института экономики и качества жизни Юлия Гриднева. Заветную корону «Мисс ТГТУ» получила студентка 4 курса направления «Архитектура» Дарья Соколова, - сообщает пресс-служба ТГТУ.

Фото ТГТУ