Мичуринский «Тамбов» не смог забросить в Пензе ни одной шайбы

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 24 марта, в Пензе состоялся первый матч полуфинальной серии в рамках НМХЛ в восточной конференции. Местный «Дизелист» принимал на своем льду победителя регулярного чемпионата – мичуринский «Тамбов». В этой кампании клубы встречались четыре раза. В Пензе команды обменялись победами - 5:4 в пользу гостей и 3:4, в Мичуринске дважды победили «волчата» - 4:3 и 3:2. Теперь же «Дизелист» отпраздновал «сухую» победу, забросив три безответных шайбы. Итог – 3:0 в пользу хозяев.

Второй матч серии, которая продлится до трех побед одной из команд, состоится сегодня, 25 марта, в Пензе. Начало игры в 17:00. Третья встреча состоится 28 марта в Мичуринске.