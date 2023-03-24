Житель Рассказова, задолжавший 350 тысяч рублей, приехал к судебным приставам пьяным

Исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитам и оплате коммунальных услуг на общую сумму 350 тысяч рублей находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав не застал должника дома в Рассказове и оставил повестку с требованием явиться в отделение. Мужчина скоро приехал на собственном автомобиле. Как выяснилось, за руль он сел пьяным. Это зафиксировали сотрудники ГИБДД.

- Судебный пристав наложил на автотранспортное средство должника арест, а сотрудники автоинспекции привлекли мужчину к административному наказанию и на 1,5 года лишили его водительского удостоверения, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Должнику пришлось оплатить задолженность и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Арест с автомобиля был снят, но вот управлять им мужчине не придется еще 1,5 года.