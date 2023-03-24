Глава Бахаревского сельсовета Сампурского района досрочно прекратил полномочия в связи с утратой доверия

Прокуратура Сампурского района проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. При этом выяснилось, что в отношении главы Бахаревского сельсовета Сампурского района прекращено уголовное дело о служебном подлоге с назначением штрафа.

- Согласно федеральному законодательству при установлении факта непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, данное лицо подлежит безусловному увольнению в связи с утратой доверия, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области.

Поэтому прокуратура потребовала от сельского Совета народных депутатов принять решение о прекращении полномочий главы досрочно, чего сделано не было. Тогда прокуратура через суд добилась вынесения решения о досрочном прекращении полномочий главы сельсовета в связи с утратой доверия.