Глава Рассказово Алексей Колмаков ушел в отставку

Алексей Колмаков

24 марта глава Рассказово Алексей Колмаков сложил свои полномочия. Он руководил городом с 2010 года. В администрации города напоминают, что при нем с нуля создан микрорайон «Гвардейский», рассказовцев активно переселяли из аварийного жилья. Построен «Парк Детства», обустроены скверы, проведено благоустройство набережной и реновация городского сада. Построена одна из современных школ в регионе, открыт детский сад. При нем культурная жизнь города заиграла новыми красками. На базе городской библиотеки создан виртуальный концертный зал, проведена реконструкция ККЗ «Смена». Ежегодно в День города для жителей давали концерты столичные звезды. Ежегодно в городе проводился не только текущий, но и капитальный ремонт дорог, реконструированы мосты им. Пузанова и им. Перегудова. В городе появились обустроенные дворовые территории, тротуары, спортивные площадки, отремонтирован ФОК «Текстильщик», обустроено искусственное покрытие стадиона «Спартак», в больницы поступило современное оборудование.

- Признание он получил прежде всего благодаря человечности и неравнодушию, - говорят в пресс-службе администрации Рассказово. - Именно он ввел практику встреч с жителями не в рабочем кабинете, а на улицах и во дворах.

Фото администрации города Рассказово