Около 70 тамбовчан зарегистрировались волонтерами голосования за объекты благоустройства

Стать добровольцем может каждый, кому исполнилось больше 14 лет

За неделю в Тамбовской области добровольцами Всероссийского голосования за объекты благоустройства стало более 200 человек, около 70 - из Тамбова.

- Большую часть зарегистрировавшихся на сайте DOBRO.RU составляют студенты из высших и средних специальных учебных учреждений. Кто-то примет участие в качестве волонтера голосования за благоустройство впервые, а кто уже не первый год. Тем не менее каждый пройдет обязательное обучение, - рассказали в администрации города Тамбова.

Основная задача волонтеров - рассказывать жителям о том, как и за какие объекты можно проголосовать.

В Тамбове таких пространств пять:

территория Ахлябиновской рощи,

сквер в районе пересечения Моршанского шоссе и улицы Урожайной,

сквер имени Баратынского,

Пионерский парк,

сквер в районе детской музыкальной школы №2 имени Мержанова.

Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая, а регистрация добровольцев завершается 30 марта. Стать им может любой желающий старше 14 лет.

Фото администрации города Тамбова